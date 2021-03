Meteo, fine settimana all'insegna del maltempo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

3bmeteo indica per la giornata di oggi sabato 20 marzo cielo nuvoloso con precipitazioni diffuse soprattutto a partire dal pomeriggio

Fine settimana all'insegna del cielo nuvoloso e delle piogge a Pescara e su gran parte dell'Abruzzo, con nevicate a quote relativamente basse. Le previsioni di 3bmeteo indicano un progressivo aumento delle nubi a Pescara e provincia con piogge deboli in città e in pianura. La temperatura massima sarà di 10 gradi, la minima di 5.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord, al pomeriggio deboli e proverranno da nord-nordovest. Proseguono le inflitrazioni di aria fredda dai Balcani che porteranno, fra sabato e domenica, a fenomeni di tipo nevoso anche attorno ai 500 600 metri, con sconfinamenti isolati anche in pianura nelle ore più fredde.