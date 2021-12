La settimana di Natale si apre con il bel tempo: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Tempo stabile e soleggiato in Abruzzo e nel Pescarese per l'inizio della settimana di Natale. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 20 dicembre cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino con nubi in aumento nel pomeriggio, senza però precipitazioni. Durante la giornata a Pescara la temperatura massima sarà di 13 gradi, di 2 gradi la minima. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da ovest-nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Per i prossimi giorni, è previsto un aumento delle correnti fredde da est senza però variazioni significative in termini di precipitazioni, con una situazione di stabilità che dovrebbe proseguire anche per i giorni di Natale e Santo Stefano. Ancora gelate notturne soprattutto nelle valli interne e zone pedemontane.