Anche in Abruzzo e nel Pescarese l'autunno è in arrivo con piogge e temperature in calo: le previsioni

Qualche giorno ancora di clima mite ma anche per l'Abruzzo e Pescara l'autunno climatico è in arrivo. In base alle previsioni di Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com, anche il nostro territorio nei prossimi giorni sarà interessato dal radicale mutamento delle condizioni meteorologiche, con la fine del lungo periodo di stabilità garantita dall'anticiclone africano che ha regalato giornate estive in pieno mese di ottobre.

Sull'Abruzzo nella giornata di mercoledì 2 novembre è previsto tempo stabile e asciutto, tra sole e nuvolosità irregolare. Temperature massime in lieve calo, ma pur sempre miti per il periodo. Giovedì 3 novembre caratterizzato ancora da tempo stabile tra sole e nuvolosità sparsa, in aumento entro sera, complice un progressivo cambio della circolazione atmosferica, con possibilità per isolati piovaschi sull'aquilano. Netto peggioramento venerdì 4 novembre, per il transito di una perturbazione nord atlantica che porterà rovesci diffusi anche a carattere temporalesco, localmente intensi. Fase instabile accompagnata da un rinforzo dei venti da sud-sudovest e da un calo delle temperature. Molto probabile un weekend ancora instabile e con temperature in ulteriore calo.

Per quanto riguarda Pescara, la temperatura massima fra mercoledì 2 e giovedì 3 sarà ancora superiore ai 20 gradi, mentre venerdì avremo instabilitò nella seconda parte della giornata con rovesci anche intensi. Temperature in calo anche durante il fine settimana.