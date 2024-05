Ancora instabilità e clima variabile per la settimana in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Settimana ancora all'insegna della variabilità quella in arrivo nel Pescarese e in Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano ancora l'arrivo di masse d'aria instabile che potranno portare, sia nella giornata di domenica 19 maggio che di lunedì 20 maggio, a rovesci e temporali soprattutto nelle aree interne.

A partire da martedì 21 maggio temperature in momentaneo aumento soprattutto per quanto riguarda le massime, che potranno sfiorare a Pescara i 28 gradi fino a mercoledì 22 maggio. Poi nel fine settimana invece atteso un nuovo peggioramento con temperature in calo e possibili temporali.