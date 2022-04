Ancora sole ma anche in Abruzzo e nel Pescarese in arrivo piogge e temporali: le previsioni

Sole con temperature relativamente fredde ancora per due giorni in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano ancora una fase di stabilità con clima molto simile a quello visto a Pasqua e pasquetta, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti provenienti da nord che manterranno le temperature, soprattutto nelle ore notturne, sotto la media stagionale. A Pescara oggi 19 aprile sono previsti per le massime 17°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La situazione come detto sarà sostanzialmente simile anche domani mercoledì 20 aprile con un graduale rialzo delle temperature che per le massime potranno arrivare anche attorno ai 20 gradi soprattutto nelle zone interne meno esposte ai venti settentrionali. A partire da giovedì anche in Abruzzo arriverà la perturbazione di origine atlantica che porterà piogge e temporali su gran parte del territorio, con temperature che però sono destinate a risalire per il cambio dei quadranti di provenienza dei venti.