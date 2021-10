Inizio di settimana all'insegna del tempo stabile e temperature miti in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Inizio di settimana all'insegna della stabilitò e delle temperature miti in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per oggi 18 ottobre condizioni di ciello sereno o poco nuvoloso. A Pescara la temperatra massima sarà di 18 gradi, la minima di 12 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nordest. Nei prossimi giorni non ci saranno sostanziali novità, con le temperature massima che potranno arrivare anche a 20 gradi mentre nelle vallati potranno registrarsi isolate gelate. Nel fine settimana invece la situazione è destinata a cambiare per l'arrivo di una perturbazione che porterà rovesci e temperature in calo.