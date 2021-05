Meteo, cielo sereno e qualche possibile acquazzone in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una giornata all'insegna della variabilità quella di oggi 19 maggio in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano una mattinata all'insegna delle nubi sparse con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata con piogge e rovesci. A Pescara sono previsti 21 gradi di temperatura massima d 14 gradi di temperatura minima. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da nord.

Temperatura in calo per i valori massimi. Per la giornata di domani ancora nuvolosità sparsa ma non sono previste precipitazioni.