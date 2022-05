Ancora caldo e sole anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Prosegue anche a Pescara e in Abruzzo la fase di tempo stabile e soleggiato con temperature ben al di sopra della media stagionale per l'influenza dell'anticiclone africano. A Pescara oggi A Pescara oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est-Nordest. Mare quasi calmo. Anche nei prossimi giorni si conferma una situazione di stabilità, con isolati rovesci e fenomeni pomeridiano sui rilievi e nelle zone pedemontane. Le temperature sono destinate ad un ulteriore leggero aumento, arrivando fino a 29/30 gradi all'ombra.