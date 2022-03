Ancora sole e temperature in rialzo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni aggiornate

Situazione di stabilità con temperature in graduale rialzo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano ancora cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio regionale per la giornata di oggi 15 marzo. A Pescara la temperatura massima registrata sarà di 13 gradi, la minima di 4 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da est.

Anche per la giornata di domani 16 marzo non sono previste novità: insiste l'alta pressione con tempo stabile su Marche e Abruzzo, seppur con passaggio di nubi alte e stratificate, più compatte durante il pomeriggio. Le temperature massime potranno raggiungere i 15/16 gradi nell'entroterra, ma lo sbalzo termico rispetto alle ore notturne sarà ancora importante, con possibili gelate nelle valli. Per il fine settimana è atteso un graduale peggioramento con variabilità e possibili piogge.