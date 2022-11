Fine settimana con piogge e temperature in calo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Il tempo stabile e soleggiato è destinato a lasciare il passo a piogge e temperature in calo anche in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, per sabato 12 e domenica 13 novembre indicano un marcato peggioramento a partire dalla serata di oggi sabato 12 novembre. A Pescara inizialmente avremo cielo nuvoloso con temperatura massima registratadi 18°C, minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-nordovest, al pomeriggio cambieranno direzione e proverranno da Nord-Nordovest.

La perturbazione si muoverà verso la nostra regione portano poi per domenica 13 novembre piogge sparse e temperature in calo. Le precipitazioni potranno essere più consistenti soprattutto lungo le zone costiere. Anche per lunedì 14 novembre attesa un'altra giornata di maltempo con miglioramento a partire da martedì 15 novembre.