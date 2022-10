Stop temporaneo a sole e temperature miti anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Inizio di settimana con instabilità e rovesci anche in Abruzzo e nel Pescarese, ma il clima mite è destinato a tornare. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 11 ottobre l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che porterà piogge e rovesci su gran parte del territorio regionale. A Pescara oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. poco nuvoloso al pomeriggio. poche nubi in serata, Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C.

Per i prossimi giorni ancora qualche residua instabilità ma la situazione è destinata ad un netto miglioramento e in base ai modelli previsionali nel fine settimane dovrebbe rimontare l'anticiclone di matrice africana che riporterà sole e cieli sereni con temperature ancora una volta sopra le medie stagionali.