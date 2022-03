Fine settimana con sole e temperature in aumento: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Torna il sole con temperature in graduale rialzo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo per la giornata di oggi 10 marzo indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con un aumento di nubi in serata. In città la temperatura massima registrata sarà di 12 gradi, la minima di 3 gradi I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord-nordovest.

Nel fine settimana non sono attese sostanziali novità, con la stabilità che caratterizzerà le giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo mentre le temperature potranno raggiungere, per quanto riguarda le massime, anche i 15 17 gradi. Ancora freddo nelle ore serali soprattutto nelle zone interne e nelle valli.