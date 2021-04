Meteo, fine settimana con qualche temporale ma addio al freddo: le previsioni

3bmeteo indica, per il fine settimana in Abruzzo e nel Pescarese, condizioni di cielo nuvoloso con qualche isolato rovescio

Sarà un fine settimana all'insegna della relativa stabilità in Abruzzo e nel Pescarese per quanto riguarda le previsioni meteo. 3Bmeteo infatti indica l'arrivo nel centro Italia di correnti umide e più calde di provenienza atlantica che porteranno una marcata instabilità con temporali diffusi fra la Toscana, Umbria e Marche mentre in Abruzzo non ci dovrebbero essere fenomeno significativi se non qualche annuvolamento e isolato rovescio nelle zone interne.

A Pescara la temperatura massima sarà di 15.7 gradi, la minima di 7.5 gradi per l'arrivo dello scirocco che provocherà un rialzo delle temperatura notturne con quelle diurne che domenica 11 aprile potranno raggiungere anche i 20 22 gradi.