Tempo instabile fino a venerdì, poi spazio a bel tempo ma clima ancora invernale ma meno freddo: le previsioni meteo

Ancora una residua instabilità meteorologica in Abruzzo e in provincia di Pescara fino a venerdì.

Poi nel fine settimana dovrebbe esserci spazio per un miglioramento come segnala il meteorologo Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.com.

Negli ultimi giorni le regioni adriatiche e in particolar modo l’Abruzzo sta sperimentando, finora, probabilmente l’ondata di gelo più fredda di questo inverno.

L’arrivo della massa d’arida rigida dalla Russia ha portato un netto calo termico a tutte le quote, con temperature che hanno sfiorato lo zero anche sin verso la costa. Con il freddo sono arrivate anche le precipitazioni, con piogge che per lo più si sono limitate ai litorali, mentre la neve è caduta a partire da quote molto basse, con fiocchi che temporaneamente sono arrivati sino al mare imbiancando diverse località balneari della regione come Vasto e Giulianova, regalando paesaggi mozzafiato. Proprio nelle ultime ore l’approfondimento di un minimo depressionario sul canale di Sicilia sta portando tante precipitazioni in Abruzzo con fiocchi che hanno depositato un manto bianco su città come Chieti, e Lanciano, mentre soltanto qualche fiocco coreografico è sceso sulla città di Pescara e Teramo.

Nelle prossime ore l’ondata di maltempo e gelo andrà via via diminuendo, con ultime precipitazioni che interesseranno prevalentemente il Pescarese, il Teramano e il Chietino. Fenomeni che andranno esaurendosi nel corso del mattino di venerdì lasciando poi spazio al bel tempo. Tuttavia, il clima nei prossimi giorni continuerà a mostrate il lato più crudo di questo inverno con clima particolarmente rigido in Appennino. Pertanto nel corso del prossimo fine settimana le minime potranno scendere fino a 5/9 gradi al di sotto dello zero nei fondovalle e in montagna, mentre saranno comprese tra -3 e 1 grado tra collina e pianura. Venti che soffieranno con intensità fino a moderata dai quadranti settentrionali; in graduale attenuazione nel weekend. Mare da molto mosso a poco mosso. Prossima settimana tempo prevalentemente stabile grazie al rinforzo dell’anticiclone che porterà tanto sole e un rialzo generale delle temperature.

Le previsioni per Pescara

Sulla città sono attese ancora condizioni instabili con piogge che insisteranno fino alla notte di venerdì. Nevicate che continueranno a interessare la provincia a partire da quote molto basse, con accumuli previsti tra 1 e 3 cm. Condizioni che andranno ulteriormente migliorando dal tardo mattino di venerdì, con ancora della residua nuvolosità e tempo asciutto. Venti ancora moderati dai quadranti settentrionali; in graduale calo nel weekend. Clima ancora rigido, con gelate al mattino nelle aree interne, mentre si manterranno poco al di sopra dello zero in pianura. Temperature che subiranno un graduale rialzo nella prossima settimana per l’arrivo di un anticiclone.