Fine settimana con sole e temperature nella media in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Torna il tempo stabile in Abruzzo e nel Pescarese all'insegna della anticiclone delle Azzorre. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per il fine settimana sole e temperature in aumento anche se non ci saranno eccessi come nelle scorse settimane, in linea con le medie del periodo. Per sabato 9 luglio e domenica 10 luglio, non sono previste precipitazioni in città e su gran parte della Regione, con qualche isolato fenomeno sui rilievi. Le temperature massime saranno di circa 25 gradi e il clima sarà particolarmente gradevole grazie alla ventilazione da nord che garantirà l'assenza di afa.

Anche per l'inizio della prossima settimana è prevista una situazione di stabilità con temperature in graduale rialzo, ma nel prossimo fine settimana dovrebbe esserci il ritorno del caldo e dell'anticiclone africano che, in base alle prime stime, porterà anche sul nostro territorio le temperature ben oltre i 30 gradi.