Tornano sole e cielo sereno in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo

Giornata all'insegna del bel tempo e del sole quella di oggi lunedì 23 novembre in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano condizioni di stabilità per tutta la giornata con quale copertura e velatura a partire dal pomeriggio e in serata, senza però portare a precipitazioni. A Pescara la temperatura massima sarà di 13 gradi, la minima di 5 gradi.

I venti saranno deboli provenienti da ovest sud ovest al mattino, da nordest in serata. L'alta pressione continuerà ad insistere anche per la giornata di domani martedì 24 novembre su tutto il medio adriatico. Temperatura in rialzo per le massime, ancora rigide per le minime con possibili gelate nelle valli e nelle zone a ridosso dell'appennino.