Torna l'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo

Inizio di settimana all'insegna del ritorno dell'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 21 novembre un peggioramento graduale che porterà nuvolosità diffusa sul nostro territorio con piogge e rovesci soprattutto nelle aree interne e montuose della regione. A Pescara la temperatura massima sarà di 15 gradi, la minima di 10.

I venti saranno al mattino assenti e proverranno da nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Temperature in calo per le massime, mentre anche per la giornata di domani sono previsti possibili fenomeni con cielo nuvoloso e precipitazioni sparse.