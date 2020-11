Domenica all'insegna del tempo variabile in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una domenica all'insegna del tempo variabile quella di oggi 22 novembre in Abruzzo e nel Pescarese. 3bmeteo, infatti, indica cielo coperto alternato a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, e assenza di precipitazioni,

In città le temperature restano relativamente basse, con 10 gradi per la massima e 5 per la minima. I venti saranno moderati al mattino provenienti da ovest, deboli al pomeriggio provenienti da nord nordest. Mare mosso. In nottata possibili gelate nelle aree interne appenniniche.

Per la giornata di domani situazione il ulteriore miglioramento con ampie schiarite alternate solo a qualche fase di debole copertura del cielo.