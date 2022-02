Meteo, nuovo impulso gelido nella notte: prevista neve anche in pianura

Un nuovo impulso gelido da stanotte in Abruzzo e in provincia di Pescara.

A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Breve tregua variabile sull'Abruzzo dove tuttavia tra lunedì notte e martedì mattina sopraggiungerà un nuovo impulso freddo dai Balcani.

Ci attendiamo così un aumento dell'instabilità su gran parte della regione con locali rovesci che assumeranno carattere nevoso a quote di bassa colllina se non a tratti fino in pianura. Neve dunque ancora possibile in città come Chieti, Lanciano, Sulmona, Teramo, ma a tratti mista a pioggia non esclusa anche sulla costa, in particolare a Pescara. Dal pomeriggio le precipitazioni tendenranno a concentrarsi sui settori meridionali e interni della regione, per poi esaurirsi definitivamente entro mercoledì. Il tutto sarà accompagnato da venti a tratti anche sostenuti tra Maestrale e Grecale, con temperature in netto calo: sulla costa non si dovrebbero superare i 7-9°C, mentre sull'Appennino a partire dai 700m le temperature potrebbero mantenersi sempre al di sotto dello 0 o prossime a esso. Come anticipato da mercoledì tempo in miglioramento con sole prevalente e addolcimento termico diurno grazie all'alta pressione; nottetempo tuttavia si avranno forti gelate fino al fondovalle.

Meteo, le previsioni a Pescara

Nel capoluogo nubi in aumento con precipitazioni a tratti anche nevose tra lunedì notte e martedì mattina, in successivo passaggio a pioggia intermittente entro il pomeriggio. Migliora a fine giornata. Temperatura minima attorno ai 2 gradi, massima attorno agli 8 gradi.