Natale e Santo Stefano con nuvole e piogge ma senza freddo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Fine settimana di Natale con temperature sopra la media ma possibili piogge e rovesci in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo confermano la tendenza per sabato 25 e domencia 26 dicembre ad un graduale peggioramento delle condizioni, con cieli molto nuvolosi a partire dal giorno di Natale e possibili precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone interne e la fascia occidentale della Regione, anche se non si escludono fenomeni anche lungo la costa seppur deboli.

Le temperature continueranno a salire soprattutto per le massime, posizionandosi al di sopra della media stagionale. In città per il 25 dicembre sono previsti 12 gradi di temperatura minima e 16 di temperature massima. Anche per il giorno di Santo Stefano, domenica 26 dicembre, tendenza ad instabilità con rovesci soprattutto nel pomeriggio anche a Pescara e lungo la costa adriatica.