Meteo, in arrivo nuovi temporali e calo termico: le previsioni

Dopo la giornata odierna, martedì 12 ottobre, nel corso della quale si è rivisto un po' di sole, già domani dovrebbero tornare piogge e temporali.

In Abruzzo, come indica il meteorologo Stefano Ghisu di 3bmeteo.com, sono previsti piogge, rovesci, neve in montagna e un abbassamento delle temperature.

Condizioni meteo in peggioramento sull'Abruzzo, complice il transito di un nuovo impulso instabile di matrice Artica, che favorirà tra il pomeriggio e la sera di mercoledì la formazione di rovesci e possibili locali temporali. Precipitazioni che interesseranno i settori centro-orientali della regione, con nevicate sul teramano e sulla Majella a partire inizialmente dai 1500-1600m, in calo entro la notte ai 1300-1400m. Locali e brevi temporali potranno svilupparsi lungo la costa dove soffieranno tese correnti nord-orientali. Calo termico e bel tempo prevalente nei giorni a seguire, con venti tesi da nordest; clima freddo nottetempo ed al mattino in particolare sulle aree interne e fondovalle appenninici.

Meteo Pescara

Condizioni meteo in rapido peggioramento sulla città di Pescara nella giornata di mercoledì, complice il transito di fredde correnti instabili che porteranno un progressivo aumento delle nubi con piogge e locali rovesci, possibili a sfondo temporalesco, tra pomeriggio e sera; tendenza a successivo rapido miglioramento. Venti in intensificazione dai quadranti nord-orientali, con temperature in calo; minime di 10-11°C, massime entro i 16-17°C. Bel tempo prevalente nei giorni a seguire, salvo qualche innocua nube di passaggio, e venti ancora tesi da nordest.