Meteo, torna il maltempo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

A Pescara oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7.6°C, la minima di 4.8°C, lo zero termico si attesterà a 1088m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nordovest. Quota neve in calo fino a 600 700 metri.