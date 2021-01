Meteo, cielo sereno o coperto in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una giornata all'insegna del cielo sereno con qualche annuvolamento nel pomeriggio quella di oggi 4 gennaio in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti condizioni di relativa stabilità, con la temperatura massima che a Pescara sarà di 9,7 gradi e la minima di 4 gradi.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nordest. Gli annuvolamenti non daranno luogo a fenomeni se non sulle zone montuose. Le temperature minime sono attese in lieve calo, mentre le massime in lieve aumento. Anche per domani martedì 5 gennaio la situazione dovrebbe essere sostanzialmente immutata.