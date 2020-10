Meteo, torna il bel tempo: sole e temperature in rialzo a Pescara e in Abruzzo

Bel tempo con sole e temperature in rialzo a Pescara e in Abruzzo sia oggi, lunedì 19 ottobre, che nei prossimi giorni.

A dirlo sono le previsioni elaborate dai meteorologi di 3Bmeteo.it che indicano l'arrivo dell'alta pressione.

Sole e clima mite da oggi con il ritorno dell'alta pressione sub tropicale che aprirà una fase stabile e decisamente mite.

Ottobrata al centrosud, piogge su parte del Nord. Il rinforzo dell'anticiclone riguarderà in particolar le regioni del centrosud dove avremo una maggiore stabilità e tempo più asciutto e temperature in deciso aumento. I venti di scirocco favoriranno un deciso aumento delle temperature ovunque, in particolare su colli e rilievi. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata a Pescara sarà di 17.9 gradi, la minima di 9.1 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da est-nordest. Mare quasi calmo.