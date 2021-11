Meteo, fine settimana di bel tempo ma poi tornano giornate di pioggia

Meteo Abruzzo, dopo la tregua di questo fine settimana quella successiva sarà a tratti piovosa.

Con l'arrivo della nuova settimana, segnala 3bmeteo.com masse d'aria artica muoveranno dal Nord Europa verso Francia e Penisola Iberica, non riuscendo però a valicare le Alpi.

Questo assetto barico richiamerà aria umida di origine atlantica sull'Italia che determinerà l'arrivo di molte nubi e piogge anche sull'Abruzzo.

Non tutti i giorni saranno dominati dalle piogge, ma vi saranno anche giornate uggiose con solo delle pioviggini. A livello termico si rimarrà grossomodo intorno alle medie stagionali. Prima chance per un possibile cambio di circolazione volto a un calo termico a tutte le quote previsto non prima del 28-29 novembre / primi giorni di dicembre; evoluzione ovviamente che necessita di ulteriori conferme.

Sulla città di Pescara noteremo un lunedì con nubi in aumento specie dal pomeriggio, prime deboli piogge in arrivo tra sera e notte. Seguiranno giornata spesso nuvolose o molto nuvolose con alcuni tratti piovosi (seppur spesso deboli o circoscritti); clima frequentemente uggioso con temperature massime comprese tra 13 e 17°C.