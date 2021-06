Meteo, ancora caldo intenso e afoso con l'anticiclone africano nei prossimi giorni

Si entra nel pieno dell'estate in Abruzzo e a Pescara, grazie all'anticiclone africano ben saldo ormai da giorni e che andrà ulteriormente rafforzandosi nel corso della settimana, trascinando con sé una vasta massa di aria calda e umida.

È quanto indicano le previsioni elaborate da Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.it

Garantito quindi in città un tempo stabile con sole prevalente, tuttavia a tratti parzialmente offuscato dalla presenza di innocue nubi stratificate di passaggio tra giovedì e venerdì.

Previste temperature massime in ulteriore aumento, in un contesto climatico di caldo intenso ma in particolare afoso. Su Pescara, sono attesi picchi di 31-32 gradi all'ombra; ma con una forte di sensazione di afa, che farà percepire temperature anche superiori i 37-39 gradi; attenzione dunque al disagio fisico. Probabile un weekend con temperature più sopportabili e clima meno afoso. Venti orientali, in prevalenza deboli o a tratti moderati.