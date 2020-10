Meteo, sole e temperature in aumento in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Prosegue la fase di stabilità sul fronte del meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 20 ottobre condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio; a Pescara la temperatura massima sarà di 17 gradi mentre la minima di 10.

Anche per i prossimi giorni non sono previste sostanziali novità: l'alta pressione in risalita da qualche giorno continuerà a garantire tempo stabile e temperature nella media del periodo o in alcuni casi, soprattutto durante le ore più calde, superiori alla media. Un possibile peggioramento potrebbe esserci solo a partire dalla giornata di sabato 24 ottobre.