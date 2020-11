Meteo, piogga e freddo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà un inizio di weekend all'insegna della pioggia quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. 3bmeteo, infatti, per la giornata di oggi 20 novembre indica condizioni di nuvolosità diffusa con rovesci e piogge che caratterizzeranno l'arco di tutta la giornata. In città avremo una temperatura minima di 11 gradi e una temperatura massima di 13 gradi.

Le piogge potranno essere da deboli a intense. Anche per la giornata di domani sabato 21 novembre è prevista una spiccata variabilità con ancora rovesci alternati a schiarite. Per domenica 22 novembre invece è atteso un sostanziale miglioramento. Temperature in calo soprattutto per quanto riguarda le massime.