Meteo, inizio di settimana solo con qualche nuvola in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

3bmeteo indica per la giornata di oggi condizioni di cielo sereno o a tratti coperto senza precipitazioni su gran parte del territorio regionale

Sarà una giornata all'insegna del cielo parzialmente nuvoloso in Abruzzo e nel Pescarese, anche se non sono previste precipitazioni. 3bmeteo indica infatti una temperatura massima di 25 gradi in città e una minima di 16 gradi, con venti al mattino tesi e proverranno da sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da ovest.

Qualche addensamento è previsto nell'entroterra e nella fascia centrale della regione con basso rischio di pioggia, mentre per la giornata di domani non vi saranno cambiamenti significatici. Temperature in rialzo soprattutto nelle zone interne dove potranno raggiungere i 25/26 gradi.