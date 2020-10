Meteo, ancora instabilità e temperature in diminuzione: le previsioni per Pescara e per l'Abruzzo

Ancora instabilità e temperature in diminuzione in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 13 ottobre variabilità con cielo nuvoloso e coperto al mattino e possibili deboli piogge, in miglioramento a partire dal pomeriggio. A Pescara la temperatura massima sarà di 16.6 gradi, la minima di 10.2 gradi.

Venti moderati al mattino provenienti da sudovest, al pomeriggio moderati da nordest. La perturbazione lascerà dunque spazio ad un temporaneo miglioramento anche se per domani mercoledì 14 ottobre sono previste ancora possibili piogge e rovesci al mattino lungo la costa.