Meteo, dopo il gelo e la neve anche in Abruzzo arriva l'anticipo di primavera

Dopo il gelo e la neve dei giorni scorsi, in Abruzzo è in arrivo un anticipo di primavera. Lo fa sapere Edoardo Ferrara di 3bmeteo che spiega come nel fine settimana risalirà l'anticiclone africano che porterà ad un rialzo delle temperature sensibile, garantendo sole e bel tempo per diversi giorni.

Le temperature saranno vicine ai 18/20 gradi nelle zone interne lontane dal mare, soprattutto tirreniche, mentre sui settori costieri il rialzo sarà più moderato ma in ogni caso le temperature saranno superiori a quelle della media del periodo. Solo nel fine settimana sono attese deboli precipitazioni soprattutto nel versante tirrenico dello Stivale. L'anticiclone potrebbe durare anche fino al 25/26 febbraio, e successivamente le temperature dovrebbero tornare nella media anche se non sono previste per ora perturbazioni.