Ancora sole ma il caldo africano non durerà a lungo: le previsioni aggiornate

Ancora sole in Abruzzo e nel Pescarese, ma il grande caldo africano non durerà ancora a lungo. A farlo sapere Manuel Mazzoleni di 3bmeteo, che annuncia per i prossimi giorni l'arrivo di aria instabile e di correnti più fresche che porteranno anche nelle regioni centro meridionali a metà settimana possibili rovesci e temporali. Dopo un avvio di martedì ancora soleggiato, nel corso del pomeriggio nuovi isolati rovesci e temporali si organizzeranno in Appennino, specie meridionale. Situazione quasi analoga mercoledì, con ancora il rischio di locali fenomeni in sviluppo diurno su Appennino e fascia subappennica. Tra giovedì e venerdì è poi atteso tempo ancora instabile con frequenti annuvolamenti e precipitazioni sparse. Migliora, invece, nel fine settimana con il ritorno a tempo ampiamente soleggiato e clima quasi estivo. Le massime, infatti, dopo il calo tra mercoledì e venerdì (valori anche sotto i 25°C) torneranno ad aumentare con punte domenica ancora di 28/30°C nelle zone interne

A Pescara, nello specifico, tempo ancora discreto almeno sino a mercoledì anche se con locali annuvolamenti in transito. Tempo più instabile tra giovedì e venerdì in attesa di un fine settimana via via più soleggiato. Stop del gran caldo con massime che da mercoledì si porteranno sotto i 24/26°C.