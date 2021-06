Meteo, caldo in aumento ma per pochi giorni: le previsioni per l'Abruzzo e per il Pescarese

L'anticiclone africano tornerà ad intensificare la sua forza dopo alcuni giorni di tregua, con punte nelle zone interne di 32/34 gradi all'ombra e umidità in aumento specie di notte. A partire dalla seconda metà della settimana dovrebbe esserci un nuovo e probabilmente duraturo calo delle temperature per l'arrivo di correnti più fresche da nord che porteranno anche possibili temporali fra il fine settimana e l'inizio della prossima.

Torna ad aumentare il caldo assieme al tasso d'umidità in Abruzzo e nel Pescarese . Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 28 giugno cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Regione. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C a Pescara. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est.