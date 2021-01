Meteo, ancora stabilità e freddo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una giornata all'insegna del sole e del cielo sereno quella di oggi 27 gennaio in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano un rinforzo dell'alta pressione con qualche nube alta e stratificata nel pomeriggio, venti deboli al mattino provenienti da ovest sudovest e assenti nel pomeriggio.

A Pescara la temperatura massima sarà di 11 gradi, la minima di 2 gradi. Attese gelate diffuse soprattutto nelle vallate e zone collinari interne. Anche per domani giovedì 28 gennaio non sono previste sostanziali novità, mentre per venerdì 29 gennaio potrebbe esserci l'arrivo di correnti instabili con possibili precipitazioni.