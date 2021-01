Meteo, torna il sole ma ancora freddo e gelate notturne in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Torna il bel tempo ma resta il freddo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti l'avanzamento dell'alta pressione con la temperatura massima in città di 11 gradi e la minima di 3 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da nord. Anche per i prossimi giorni non sono attese sostanziali novità, mentre nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino soprattutto nelle aree interne, vallate e in montagna saranno possibili gelate diffuse.