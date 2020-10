Ancora cielo poco nuvoloso in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni aggiornate

Ancora una giornata di relativa stabilità sul fronte del meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento nel pomerggio ed in serata, anche se non ci saranno fenomeni. A Pescara la temperatura massima sarà di 18 gradi mentre la minima di 10 gradi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la giornata di domani sabato 24 ottobre è previsto invece il passaggio di una rapida perturbazione che porterà instabilità con piogge e rovesci anche nella nostra provincia e un calo delle temperature.