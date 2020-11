Tornano sole e temperature miti in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo

Sarà una domenica all'insegna del sole quella di oggi 8 novembre in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti una nuova fase di stabilità con l'anticiclone che garantirà una giornata soleggiata con temperatura massima, in città, di 17 gradi mentre la minima sarà di 8,5 gradi.

Anche per la giornata di domani lunedì 9 novembre e per i prossimi giorni non sono attese particolari novità con cielo sereno e temperature relativamente miti per il periodo. Mare poco mosso e venti deboli.