Cielo nuvoloso e nebbie in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni aggiornate

Primi segnali di cedimento dell'alta pressione che ormai da giorni garantiva cielo sereno sull'Abruzzo e nel Pescarese. In base alle previsioni di 3bmeteo, infatti, per la giornata di oggi 4 novembre sono previste condizioni di cielo nuvoloso alternato a schiarite, anche se non sono previsti fenomeni. La temperatura minima sarà di 11 gradi a Pescara, la massima di 18 gradi.

Per la giornata di domani 5 novembre invece il peggioramento sarà più marcato con possibili rovesci e piogge nelle zone interne, in estensione anche alle zone collinari e costiere della regione.