Meteo, temperature in sensibile aumento ma arrivano piogge e temporali: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Giornata all'insegna del vento di scirocco e poi dei temporali e rovesci quella di oggi, 3 ottobre, in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la mattinata odierna vento di scirocco di forte intensità che porterà ad un rialzo temporaneo delle temperature, che in città saranno di 30 gradi per le massime e 20 gradi per le minime.

La situazione, però, 'è destinata rapidamente a mutare a partire dal pomeriggio e dalla serata, quando arriverà la perturbazione atlantica che sta già spazzando il nord Italia, con temporali e rovesci anche di forte intensità su tutta la regione. Di conseguenza nella notte e nella giornata di domani domenica 4 ottobre le temperature saranno destinate a calare sensibilmente tornando in linea o anche al di sotto delle medie stagionali.