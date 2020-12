Meteo, torna il sereno dopo la fase di maltempo: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Sarà una giornata all'insegna del bel tempo e del cielo sereno quella di oggi 29 dicembre in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano il ritorno di una condizione di stabilità dopo la fase di maltempo degli ultimi giorni.

A Pescara la temperatura massima sarà di 14 gradi, la minima di 8 gradi. Qualche leggero annuvolamento è previsto in serata ma non ci saranno precipitazioni. Il vento continuerà ad essere presente in maniera importante, con raffiche provenienti da sudovest per tutta la giornata. Anche per la giornata di domani 30 dicembre sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio.