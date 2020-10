Ancora sole e tempo stabile in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

A Pescara e in Abruzzo giornata all'insegna del tempo stabile con cielo sereno o poco nuovoloso e qualche nube sparsa al mattino, senza però fenomeni. In città la temperatura massima, indica 3bmeteo, sarà di 18 gradi mentre la minima di 11 gradi. I venti saranno deboli al mattino provenienti da sudovest, deboli e da nord nel pomeriggio.

La tendenza è verso la stabilità anche per domani giovedì 29 ottobre con temperature in calo per le minime ma senza sostanziali grandi cambiamenti. Anche nel fine settimana la situazione dovrebbe rimanere immutata.