Fine settimana all'insegna della variabilità e del maltempo: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Sarà un fine settimana all'insegna della variabilità e dell'arrivo del maltempo quello iniziato oggi sabato 28 novembre in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano per oggi condizioni di variabilità con cielo sereno alternato a fasi di copertura anche se non dovrebbero esserci precipitazioni.

A Pescara la temperatura sarà di 14 gradi e 7 gradi, e venti deboli al mattino da sudovest, al pomeriggio da est nordest. Da domani domenica 29 novembre è previsto l'arrivo di un'intensa perturbazione che porterà rovesci e piogge anche consistenti su gran parte della Regione, e un calo generalizzato delle temperature.