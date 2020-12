Meteo, tornano piogge e maltempo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una giornata divisa in due dal punto di vista meteorologico quella di oggi, 28 dicembre, in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano una mattinata all'insegna dei cielo sereno o parzialmente nuvoloso su gran parte della regione, ma a partire dal pomeriggio ci sarà il passaggio della perturbazione che sta già interessando il nord Italia. Sono previste piogge e rovesci in graduale aumento fino alla serata, quando le precipitazioni potranno essere anche violente e consistenti. Neve è prevista sui rilievi al di sopra dei 1000 metri.

In tarda serata e nottata è atteso un temporaneo miglioramento anche se per la giornata di mercoledì è atteso un nuovo peggioramento.

A Pescara la temperatura massima sarà di 13 gradi, la minima di 4 gradi.