Meteo, fine settimana col sole ma il caldo sarà meno intenso: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Sarà un fine settimana all'insegna del sole anche se con caldo moderato e sopportabile. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano il perdurare delle condizioni di stabilità in Abruzzo e nel Pescarese. In città ci saranno 29 gradi di temperatura massima e 21 di minima, ed i venti saranno al mattino deboli e proverranno da sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nordest.

Il caldo africano dunque concederà una tregua con temperature e soprattutto tassi d'umidità in calo nelle ore notturne, riallineando sostanzialmente i termometri alle medie del periodo. Per la prossima settimana invece è attesa una ripresa del clima afoso anche se, in base ai primi modelli da verificare, per i primi giorni di luglio potrebbe esserci una ritirata definitiva per l'anticiclone africano.