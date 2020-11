Meteo, torna il sole ma nel fine settimana nuovo peggioramento in Abruzzo e nel Pescarese

Sarà una giornata all'insegna del sole e del cielo sereno quella di oggi 18 novembre in Abruzzo. Dopo il maltempo della giornata di ieri, torna una situazione di temporanea stabilità come indicano le previsioni di 3bmeteo. In città la temperatura sarà di 10 gradi per la minima e 17 per la massima. Venti deboli da sud ovest, dal pomeriggio moderati da nord nordest.

Per il fine settimana però è previsto un nuovo peggioramento. Per domani giovedì 19 novembre ancora situazione di relativa stabilità mentre per venerdì 20 e sabato 21 novembre sono attese piogge e temperature in calo.