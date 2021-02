Meteo, torna la stabilità con temperature in graduale aumento in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Le previsioni di 3bmeteo indicano per la giornata odierna solo un passaggio di nuvole senza fenomeni significativi

Cielo sereno o poco nuvoloso a Pescara e in Abruzzo per la giornata di oggi 18 febbraio. In base alle previsioni di 3bmeteo, infatti, ci sarà solo il passaggio di nubi irregolare sul versante adriatico senza dare però luogo a precipitazioni. La temperatura massima a Pescara sarà di 13 gradi, la minima di 4 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da sudest.Le correnti occidentali più umide porteranno anche ad un graduale aumento delle temperature nei prossimi giorni e nel week end potrebbero esserci valori anche attorno ai 18/20 gradi soprattutto nelle zone interne.