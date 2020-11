Sabato all'insegna del cielo coperto e delle piogge in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo aggiornate

Sarà un sabato all'insegna delle nuvole e delle deboli piogge quelli di oggi 14 novembre in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo.org, infatti, indicano un progressivo aumento delle nubi con temperature massime in città di 16 gradi e minime di 9 gradi. I fenomeni piovosi si dovrebbero verificare nel pomeriggio ma saranno di debole intensità.

Per la giornata di domani domencia 14 novembre è atteso un temporaneo miglioramento con cielo poco nuvoloso e senza fenomeni se non nelle zone interne e montuose. Temperature in lieve calo per quanto riguarda le massime. Possibili nebbie e foschie al mattino nelle valli e nelle zone collinari e pedemontane.