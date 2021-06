Meteo, inizio di settimana all'insegna della variabilità: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Sarà una giornata all'insegna della variabilità quella di oggi 14 giugno in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti cieli sereni o poco nuvolosi durante la giornata anche se dal pomeriggio potrebbero esserci brevi temporali soprattutto nelle zone interne ed occidentali. A Pescara la temperatura massima sarà di 24 gradi, la minima di 19 anni. Termometri in calo per l'arrivo di venti da est - nordest soprattutto lungo le coste.

Per i prossimi giorni ci sarà invece un graduale aumento delle temperature che accompagnerà l'arrivo nel fine settimana dell'anticiclone africano con temperature oltre i 30 gradi e tassi d'umidità in netto aumento.