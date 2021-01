Meteo, sole e cielo sereno ma in serata arriva il maltempo: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Sarà una giornata con sole e cielo sereno per la mattinata, e nubi in aumento con deboli piogge a partire dalla serata, quella di oggi 14 gennaio in Abruzzo e nel Pescarese.

Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti in mattinata condizioni di stabilità su tutto il territorio regionale; a Pescara la temperatura massima sarà di 12 gradi, la minima di 4 gradi. A partire dal pomeriggio arriverà l'attesa perturbazione dai balcani con inizialmente un rialzo termico dovuto al Garbino, seguito però dall'arrivo di aria gelida. Le nevicate interesseranno le zone pedemontane dai 500 800 metri soprattutto nella parte settentrionale della regione.