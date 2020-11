Cielo velato ma nessun rovescio in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo aggiornate

Sarà una giornata all'insegna del cielo velato ma senza precipitazioni quella di oggi nel Pescarese e in Abruzzo. 3bmeteo, infatti, indica l'arrivo di nubi alte e stratificate su gran parte della regione che però non daranno luogo a rovesci, se non nel pomeriggio nelle aree interne e dell'appennino.

A Pescara la temperatura massima sarà di 17,5 gradi, la minima di 10 gradi. La tendenza è verso una diminuzione delle massime ed un aumento delle minime. Nella giornata di domani venerdì 13 novembre dovrebbe tornare a splendere il sole su gran parte del territorio regionale senza nessun sostanzialmente cambiamento anche per il fine settimana.